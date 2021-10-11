Кабмин упростил подключение садовых участков к электросетям

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в правила технологического присоединения к электросетям, благодаря чему садоводам станет проще провести электричество на свои участки. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Во-первых, владелец участка теперь может самостоятельно подать заявку на подключение. Ранее это приходилось делать через садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество, и уже оно обращалось в сетевую организацию. Это существенно замедляло процесс техприсоединения", - говорится в сообщении.

Во-вторых, как отметили в правительстве, все необходимые коммуникации теперь будут подводиться непосредственно к участку заявителя, тогда как до этого сетевая компания была обязана протягивать линию только до границ СНТ. Решение касается дачников, которые подают заявки на подключение энергопринимающих устройств мощностью не более 15 кВт.

"Принятое правительством постановление сделает процедуру техприсоединения еще более доступной, поможет быстрее решить проблему подключения садовых участков к электросетям", - пояснили в кабмине.