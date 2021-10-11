ДОМ.РФ продаст на торгах семь помещений в правительственном квартале "Москва Сити"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. ДОМ.РФ выставил на торги семь помещений общей площадью более 1 тыс. кв. м в правительственном комплексе "IQ-квартал" в деловом центре "Москва Сити", аукцион пройдет 16 ноября. Об этом говорится в сообщении на сайте института развития.

"ДОМ.РФ проведет аукционы по продаже семи помещений площадью от 19,3 до 402,3 кв. м, расположенных в правительственном комплексе в "Москва Сити" (башня "IQ-квартал"). Лоты в крупнейшем деловом квартале России будут продаваться по отдельности. В настоящее время в шести из них работают рестораны и кафе, действующие на условиях аренды", - говорится в сообщении.

Заявки на участие в электронном аукционе будут приниматься до 8 ноября. Стартовая цена лотов варьируется от 15,3 до 278 млн рублей, уточняется в сообщении. В нем также говорится, что лоты можно купить с использованием кредита Банка ДОМ.РФ под залог приобретаемой недвижимости.

Башня "IQ-квартал" введена в эксплуатацию в 2017 году. В правительственном комплексе в настоящее время размещены Минпромторг, Минэкономразвития и Минкомсвязь.