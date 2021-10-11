Инвестор вложит 17 млрд рублей в строительство жилья в Омске

ОМСК, 11 октября. /ТАСС/. Девелопер в течение 13 лет инвестирует в строительство жилья в Омске 17 млрд рублей, на эти средства планируется построить более 300 тыс. кв. м жилой недвижимости, сообщила пресс-служба правительства Омской области.

"Сегодня губернатор Омской области Александр Бурков, исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Фомин и директор компании "Брусника. Строительство и девелопмент" Алексей Круковский подписали соглашение, рассчитанное на 13 лет, о реализации инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства. <…> Планируется построить более 300 тысяч квадратных метров жилья. <…> Объем инвестиций в проект оценивается в 17 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По словам Буркова, компания построит крупный жилой микрорайон. "Это строительная компания, которая подходит с душой к комплексной застройке. Это не просто строительство объекта из железобетона или из кирпича. Планировка территорий, строительство дорог, тротуаров, благоустройство, освещение, озеленение - все делается комплексно", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Глава региона отметил, что приход девелопера создаст в Омске конкурентную среду в отрасли строительства жилья, чтобы "у наших строителей была перспектива, к какому уровню жилья стремиться по качеству и цене". При строительстве микрорайона в соответствии со стандартами комплексного развития территорий, разработанными Минстроем РФ, будут созданы общественные пространства, школа и детские сады.

Строительство будет вестись поэтапно, первые дома введут в эксплуатацию уже в 2024 году. "Предоставляя более 30 гектаров земли компании "Брусника", где планируется построить порядка 300 тысяч квадратных метров жилья в ближайшие годы, важно, что взамен мы получаем квадратные метры для расселения детей-сирот, для расселения пострадавших дольщиков и решаем социальные проблемы", - цитирует пресс-служба Буркова.

Девелоперская компания "Брусника" основана в 2004 году и занимает 21-е место в России по объемам строительства. Компания специализируется на строительстве жилья в крупных городах Урала, Сибири, Московском регионе.