Власти Чувашии намерены завершить программу переселения из аварийного жилья к 2023 году

ТАСС, 11 октября. Глава Чувашии Олег Николаев поставил правительству республики задачу приступить с 1 января 2023 года к новой программе переселения из жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

В июле вице-премьер - министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Павел Данилов сообщал ТАСС, что проживающие в домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года, в Чувашии смогут получить новые квартиры на полтора года раньше плановых сроков - до конца 2023 года.

"Поставил перед Минстроем Чувашии задачу досрочно завершить программу переселения граждан из аварийного жилья. Таким образом, мы сможем с 1 января 2023 года приступить к другой программе, которая инициирована президентом и разработана правительством России. Она охватывает более 4 тыс. семей и оценивается порядка в 3 млрд рублей", - написал Николаев.

По его словам, это почти 300 домов в малых городах Чувашии: Козловке, Шумерле, Алатыре, Ядрине, где на сегодняшний день находится наибольшее количество аварийных домов. "По площади это примерно 72 тыс. кв. м", - пояснил глава республики.

Глава Чувашии добавил, что в 2021 году для реализации второго этапа действующей программы переселения граждан планируется переселить 34 семьи (70 граждан) из двух аварийных домов общей площадью 1,1 тыс. кв. м в городе Шумерле. На эти цели будет направлено 40,8 млн рублей, из них средства Фонда содействия реформированию ЖКХ - 39,6 млн рублей (97,1%). "Заключен муниципальный контракт на приобретение жилых помещений в строящемся доме, ввод в эксплуатацию которого запланирован на декабрь 2021 года", - уточнил он.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из пяти федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Основная цель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно. Одна из ключевых задач нацпроекта "Жилье и городская среда" - повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов.