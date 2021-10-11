Хуснуллин поручил разработать дорожную карту по снижению углеродного следа в ЖКХ

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил разработать и внедрить дорожную карту мероприятий по снижению углеродного следа в сфере ЖКХ.

"Обращу внимание, что ЖКХ относится к одной из наиболее энергоемких, а следовательно, и углеродоемких отраслей. Я уже дал поручение разработать и внедрять дорожную карту мероприятий по снижению углеродного следа в сфере ЖКХ", - написал он в понедельник в Instagram по итогам заседания комиссии Госсовета.

Вице-премьер затронул и тему модернизации ЖКХ: по инфраструктурным кредитам в этой сфере поступили заявки на общую сумму порядка 200 млрд рублей, из которых заявки на 106 млрд рублей уже одобрены. Он добавил, что еще один эффективный механизм модернизации сферы - распределение средств ФНБ фонду ЖКХ.