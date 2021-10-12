ДОМ.РФ согласовал 18 проектов комплексного развития территорий в 14 регионах

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Институт развития ДОМ.РФ согласовал реализацию 18 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в 14 регионах РФ. Об этом сообщил во вторник заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов на форуме "Лучшие продуктовые решения и тренды жилой недвижимости".

"Мы уже согласовали проекты КРТ для 14 регионов, 18 проектов, более 1 тыс. га, или более 5,5 млн кв. м [построенной недвижимости] в будущем. Уже сформирован пул проектов, по которым у нас сложился пазл с регионами, муниципалитетами, правительственной комиссией, Минстроем", - сказал Финогенов.

В свою очередь, директор департамента комплексного развития территорий Минстроя РФ Мария Синичич отметила, что большинство регионов приняли местные нормативные акты о комплексном развитии, эту работу завершают 10-12 субъектов. При этом до конца года Минстрой рекомендует всем регионам принять не менее одного решения о реализации проекта КРТ.

По словам Синичич, согласованные проекты комплексного развития территорий на сегодня есть, например, в Москве, Московской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Сахалинской области.

Кроме того, Минстрой разрабатывает механизм по сохранению объектов культурного наследия, включенных в проекты комплексного развития, также планируется внедрять на таких территориях современные методы "зеленого" строительства и учитывать снижение углеродного следа, добавила представитель ведомства.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.