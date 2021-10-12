Минстрой: новая программа расселения аварийного жилья позволит изменить облик городов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Новая программа расселения аварийного жилья, признанного таковым в 2017-2020 годах, будет применять механизмы комплексного развития территорий и позволит менять облик городов, сообщил во вторник замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на Первом франко-российском бизнес-форуме Choiseul Russia.

"Будущая программа расселения аварийного жилья будет реализовываться в рамках комплексного развития территорий, опережающими темпами давать возможность менять облики городов", - сказал Стасишин.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. м. Он также поручил в качестве первоочередного шага направить на эти цели 45 млрд рублей. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что новую программу расселения аварийного жилья планируется принять до конца 2021 года, она затронет около 1 млн россиян.

В России по национальному проекту "Жилье и городская среда" действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В рамках нее более 530 тыс. человек должны быть переселены из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилого фонда. При этом региональные программы уже завершили Карачаево-Черкесия, Сахалинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Севастополь.