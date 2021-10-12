Минстрой призвал Францию инвестировать в развитие инфраструктуры в России

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Минстрой России призвал французских инвесторов вкладывать деньги в развитие инфраструктуры в российских городах, в том числе через инфраструктурные облигации. Сегодня лучшее время для инвестиций в отрасль жилищного строительства, сообщил во вторник замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на Первом франко-российском бизнес-форуме Choiseul Russia.

По его словам, до конца 2022 года совместно с ДОМ.РФ должны быть выпущены инфраструктурные облигации для финансирования создания инфраструктуры под жилищное строительство на 150 млрд рублей, причем возможно участие институциональных инвесторов.

"Коллеги из Франции, вкладывайте не только в Ниццу, вкладывайте в наши города, в развитие инфраструктуры. Поверьте, доходность будет интересной для вас. Мы как государство будем обеспечивать доходность через строчку в бюджете", - сказал Стасишин.

Он пояснил, что по инфраструктурным облигациям государство компенсирует купонный доход инвестору, а застройщик получает "длинные дешевые" деньги на 10 лет.

Стасишин подчеркнул, что сегодня идеальное время для инвестиций в отрасль жилищного строительства и в целом недвижимость на территории России. Не только в Москве и Петербурге строятся качественные и инвестиционно привлекательные проекты, заключил он.