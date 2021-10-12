Комитет Думы по ЖКХ займется вопросами изношенности сетей и программой расселения жилья

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Проблемы изношенности сетей, тарифного регулирования и формирование новой программы расселения аварийного жилья войдут в приоритетную повестку комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Об этом журналистам во вторник сообщил председатель комитета Сергей Пахомов (фракция "Единая Россия").

"Нам только предстоит сформировать план законопроектной работы комитета, но уже сегодня можно перечислить некоторые вопросы для нашей совместной с коллегами из правительства РФ работы в ближайшее время. Это проблемы изношенности сетей и тарифного регулирования, совершенствование механизмов капремонта жилых домов и качество работы управляющих кампаний", - сказал Пахомов.

По его словам, "необходимо запустить новую программу расселения аварийного жилья" в соответствии с поручением президента РФ. Комитет намерен "продолжать совершенствование механизмов комплексного развития территорий и запустить механизмы строительства арендного жилья". "Наконец, мы должны полностью решить проблему обманутых дольщиков", - подчеркнул Пахомов.

"В новом созыве Госдумы депутатам предстоит придать законный статус апартаментам и дать отраслям четкие правила игры в вопросах строительства и обслуживания малоэтажного жилья (так называемых таунхаусов)", - акцентировал депутат.

"Нас ждет работа по утверждению концепции перестройки системы ЖКХ, которая должна быть готова до конца года. И, конечно, вопросы защиты жилищных прав граждан и поддержки особо нуждающихся в ней категорий жителей всегда были и будут нашими приоритетами", - резюмировал глава комитета.