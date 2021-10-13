В Хабаровске снесли семь опасных недостроев

ХАБАРОВСК, 13 октября. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили опасные заброшенные недостроенные здания, семь из них снесены. Об этом сообщила пресс-служба ОНФ.

"Активисты Хабаровского регионального отделения Народного Фронта добились сноса семь недостроенных зданий в черте Хабаровска. Еще 3 заброшенных стройки будут ликвидированы до конца текущего года", - говорится в распространенном релизе. Снос зданий начался летом, уточнили ТАСС в пресс-службе реготделения.

Со ссылкой на руководителя исполкома хабаровского регионального отделения ОНФ Юрия Рошку сообщается, что в Хабаровском крае в рамках проводимого по всей стране мониторинга заброшенных строительных объектов и опасных недостроев выявили порядка 100 заброшенных зданий, 63 из них находятся в Хабаровске. "Эти руины опасны, их в поисках приключений с удовольствием исследуют несовершеннолетние. Как результат - травмы разной степени тяжести, вплоть до летального исхода. Мониторинг мы провели еще в апреле, все материалы передали в мэрию, а затем и в городскую прокуратуру. В настоящее время, помимо тех руин, которые будут ликвидированы до конца этого года, к 10 недостроям ограничен подход, а на оставшихся площадках размещены предупредительные таблички", - цитируют в сообщении Рошку.

Отмечается, что активисты ОНФ совместно с прокуратурой намерены добиться ликвидации всех заброшенных строительных объектов на территории Хабаровского края. Помимо краевого центра руины нужно снести и в других городах и районах региона. Больше всего "заброшек" в Чегдомыне - там находится 31 объект, во всем Верхнебуреинском районе их 46, в Хабаровском районе - 19, в Комсомольске-на-Амуре и Аяне по 3, а в Ванино, Токи, Тумнин и Монгохто по одному.