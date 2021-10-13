Минстрой: большинство заявок на инфраструктурные кредиты связаны с развитием объектов ЖКХ

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Большая часть запрашиваемых бюджетных кредитов приходится на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории РФ, сообщил в среду первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин в ходе "Российской энергетической недели".

"Мы получили на сегодняшний день заявок от регионов на 1 трлн 300 млрд рублей. Большинство этих заявок как раз связаны с модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры", - сказал Ломакин на сессии "Энергетический переход в жилищно-коммунальной сфере и господдержка программ обновления коммунальной инфраструктуры".

Прием заявок на получение инфраструктурных кредитов завершился 1 октября. Всего на получение займов претендуют 83 региона.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.