Минстрой предлагает удвоить объем финансирования инфраструктуры из средств ФНБ

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры могут быть удвоены. Такое мнение высказал в среду первый замминистра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин в ходе "Российской энергетической недели".

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что из ФНБ на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры будет выделено 150 млрд рублей. Эти средства будут направлены регионам через Фонд содействия реформированию ЖКХ.

"Дополнительно рассматривается возможность увеличения объемов привлекаемых средств Фонда национального благосостояния в два раза", - сказал Ломакин на сессии "Энергетический переход в жилищно-коммунальной сфере и господдержка программ обновления коммунальной инфраструктуры".

Первый замминистра подчеркнул, что это эффективный льготный механизм поддержки на возвратной основе, займы предоставляются по ставке 3,5% годовых на срок до 25 лет.

Ранее Минстрой разработал правила финансирования строительства, модернизации и реконструкции инфраструктурных объектов через Фонд содействия развития ЖКХ с использованием средств ФНБ. Финансирование будет предоставляться в виде займов. Стоимость проекта должна быть не менее 100 млн рублей, а планируемое финансирование средств ФНБ не должно превышать 80% стоимости проекта. Средства могут быть направлены на оплату расходов по закупке оборудования и материалов, проведению строительно-монтажных работ, инженерных изысканий, по подготовке и экспертизе проектно-сметной документации. Финансирование может быть использовано в случае, если такие расходы были с 1 декабря 2021 года.