Хуснуллин поручил Единому заказчику в строительстве ускорить работу по вводу объектов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Единому заказчику в сфере строительства усилить работу по объектам, которые запланированы к вводу в эксплуатацию в 2021 году. Об этом сообщила в среду пресс-служба публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства".

"Усилить работу по объектам, запланированным к вводу в этом году. За девять месяцев проделана большая работа, но не нужно сбавлять темп работы", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина на заседании наблюдательного совета компании, председателем которого он является.

Как отметил директор Единого заказчика Карен Оганесян, с начала года введено пять объектов: музей космонавтики имени Циолковского в Калуге, здание налоговой инспекции в Тольятти, общежитие для студентов и учебно-тренировочный корпус Волгоградской государственной академии физической культуры, а также зал для тренировок сборных России по спортивной гимнастике в Московской области.

До конца года планируется ввести еще семь объектов: корпус санатория "Эллада" в Краснодарском крае, учебный комплекс Северо-Западного института повышения квалификации в Санкт-Петербурге, здание налоговой инспекции в подмосковных Химках, объект для размещения приглашенных артистов Большого театра, спортивная база в Кисловодске. Также планируется провести реконструкцию ограждений Волгоградской и Орловской психиатрических больниц.

Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" зарегистрирована 1 февраля 2021 года. Она осуществляет строительный контроль при возведении объектов капитального строительства, финансовое обеспечение которых ведется за счет средств федерального бюджета. В настоящее время под контролем Единого заказчика находится 158 объектов капитального строительства в 58 регионах.