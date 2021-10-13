Загрузка отелей Radisson Hotel Group в России выросла на 20% по сравнению с 2020 годом

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Загрузка отелей Radisson Hotel Group в России в настоящее время на 20% выше, чем в 2020 году, а цены на номера выросли на 15%, сообщил в среду ТАСС вице-президент по развитию бизнеса компании Дэвид Дженкинс.

"Показатели заполняемости сильно отличаются в зависимости от региона. В целом по всем отелям в России загрузка в этом году выше на 20%, чем в прошлом, цены выросли ориентировочно на 15%. Наша прибыль выше, чем в прошлом году", - сказал Дженкинс.

При этом в Москве загрузка сохраняется на уровне 2019 года, но цена немного ниже. "Это связано с тем, что у нас сейчас в основном туристы из России, поскольку международные не могут приехать. Локальные туристы более чувствительны к цене на определенном уровне: менее чувствительны в премиум-отелях (бренд Radisson Collection), чем в отелях среднего ценового сегмента (Park Inn by Radisson). Все встанет на свои места, когда вернутся международные туристы, снимут ковидные ограничения и откроются границы", - отметил собеседник агентства.

В Сочи наблюдается обратная ситуация: даже в 2020 году загрузка отелей в этом городе была выше, чем в 2019-м в среднем на 20%. Однако в июле-августе 2021 года наблюдалось снижение загрузки из-за введения ограничений в Краснодарском крае - для заселения в отели и санатории необходимо предъявить медицинский документ о перенесенном COVID-19 не позднее, чем полгода назад, или сертификат о вакцинации. "Некоторые люди отменили поездки", - сказал Дженкинс.

Прогноз на конец года

Он добавил, что говорить о загрузке отелей на Рождество и новогодние праздники пока еще рано. "Я из Великобритании, где люди бронируют рождественские вечеринки за год, а свадьбы за два года. Россия совершенно другая страна. Люди, в основном, принимают решения в последнюю минуту", - пояснил вице-президент по развитию бизнеса Radisson Hotel Group. Он рассчитывает, что активность по бронированию на рождественские каникулы и корпоративные мероприятия повысится, как обычно, в середине октября.

В целом Дженкинс ожидает, что результаты работы за 2021 год будут успешными. "Надеемся, что не будут введены дополнительные ограничения, что может помешать проведению мероприятий. Это форс-мажор, мы не можем на это повлиять. Ожидаем, что ситуация будет такой же, как и сейчас, когда наблюдается большой спрос на проведение различных мероприятий в наших отелях в Москве и регионах", - заключил он.

Портфель Radisson Hotel Group включает девять брендов и более 1,6 тыс. действующих и строящихся отелей в 120 странах. В России насчитывается 43 действующих и готовящихся к открытию отеля с почти 11 тыс. номеров.