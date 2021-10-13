Эксперты: наибольший объем выданных самозанятым ипотечных кредитов приходится на Москву

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Елена Рузлева/. Москва занимает первое место по объему выдачи ипотечных кредитов самозанятым. Об этом сообщили представители российских банков, опрошенные ТАСС.

Сбербанк с начала года выдал кредиты 900 самозанятым на почти 2,1 млрд рублей. "Первое место по объему выдачи занимает Москва. Московским банком Сбербанка оформлено ипотечных кредитов на 506,9 млн рублей. На втором месте - Санкт-Петербург (около 241,7 млн рублей). Краснодарский край на третьем месте - здесь выдано кредитов на 171,6 млн рублей", - сообщил ТАСС вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "ДомКлик" Николай Васев.

В Райффайзенбанке сообщили, что на долю Москвы приходится около трети ипотечных кредитов, выданных самозанятым.

"Треть спроса на ипотеку от самозанятых приходится на Москву. В топ городов также вошли Санкт-Петербург, Челябинск и Тюмень", - рассказали в пресс-службе банка, добавив, что кредитная организация выдает ипотеку самозанятым с 30 августа, и пока объем заявок несопоставим с числом обращений от работников по найму.

Условия и первоначальный взнос

В большинстве банков, опрошенных ТАСС, главное отличие в условиях кредитования самозанятых и работающих в найме - размер первоначального взноса. Для самозанятых он выше.

"Условия по ипотеке для самозанятых такие же, как и для остальных клиентов, подтверждающих свой доход справкой 2 НДФЛ. Единственное на текущий момент отличие - минимальный первоначальный взнос в 20%. <...> Требования к первоначальному взносу аналогичны продуктам для собственников бизнеса (на 5-10% выше, чем для наемных сотрудников, это частая практика и на рынке)", - уточнили в пресс-службе Росбанка. Там пояснили, что "Росбанк Дом" начал кредитование самозанятых в пилотном режиме во втором квартале этого года.

Для одобрения заявки клиент должен быть зарегистрирован самозанятым не менее 12 месяцев или не менее шести месяцев, если он может подтвердить занятость в той же сфере другими документами. "При анализе портрета заемщика учитывается возраст, общий трудовой стаж, опыт работы в штате, сфера деятельности, уровень и регулярность дохода, наличие собственности, супруга со стабильным доходом, сбережений, кредитная история - стандартный для всех клиентов, конечно, при рассмотрении учитываются все факторы. Ключевое условие - дать банку комфорт в понимании систематичности дохода и возможности его прогнозирования в будущем. Кредитная история также важна", - рассказали в Росбанке.

Похожие требования к заемщикам и первому взносу предъявляют и в Райффайзенбанке. "Необходимый минимальный первоначальный взнос - 20% от стоимости приобретаемого жилья. Такой размер рекомендован ЦБ и выгоден для клиента, поскольку позволяет получить более комфортные условия ипотеки, быстрее рассчитаться с кредитом и сэкономить, избежав переплаты по процентам", - пояснили в пресс-службе.

Чтобы получить ипотеку, нужно находиться в статусе самозанятого не менее полугода и иметь стаж от года по найму или в качестве собственника бизнеса или индивидуального предпринимателя. Также будет одобрена заявка от самозанятого, находящегося в таком статусе не менее полутора лет, если предыдущий стаж отсутствует. "При этом, как и в случае с любым другим кредитом, решение принимается исходя из доходов, кредитной истории и долговой нагрузки клиента. Регулярность доходов всегда расценивается банками как дополнительный компенсирующий фактор для принятия положительного решения",- уточнили в Райффайзенбанке.

В банке ВТБ самозанятые могут оформить ипотеку по двум документам, без подтверждения дохода. А первоначальный взнос должен быть на уровне 20%. "В ВТБ самозанятые могут получить ипотеку по двум документам - паспорту и СНИЛС. Дополнительно подтверждать доход не требуется. <...> Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости недвижимости. Одобрение ипотечной заявки и оформление сделки с самозанятыми в ВТБ проходит по стандартным процедурам, специальных требований к таким заемщикам банк не предъявляет", - рассказал ТАСС вице-президент, начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Михаил Сероштан.

Какие ипотечные программы доступны самозанятым

Программы, по которым самозанятые россияне могут оформить ипотечный кредит, не отличаются от доступных для работающих по найму во всех банках, опрошенных ТАСС.

В Сбербанке самозанятым доступны программы приобретения строящегося или готового жилья, гаража и загородной недвижимости. Исключение составляют программы ипотеки под индивидуальное строительство, они самозанятым пока недоступны. "Минимальная ставка по ипотеке для самозанятых при покупке жилья на вторичном рынке и при покупке квартиры в новостройке - 7,9% годовых", - уточнил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "ДомКлик" Николай Васев.

В ВТБ ставки для самозанятых не отличаются от ставок для работающих по найму: от 4,3% в рамках госпрограмм и рефинансирования ипотеки стороннего банка и от 7,9% по остальным ипотечным продуктам.

Росбанк предлагает ставку, идентичную проценту для собственников бизнеса и ИП. "По сравнению с сотрудниками по найму, выше на 0,75%", - пояснили в пресс-службе.

В Райффайзенбанке уточнили, что самозанятым заемщикам в банке доступны те же программы, что и работающим по найму "на равных условиях со всеми, без ограничений/надбавок по ставкам или открытия расчетного счета в банке".

Перспективные заемщики

Большинство банков, опрошенных ТАСС, начали работать с самозанятыми недавно, как правило - во второй половине этого года. Кредитные организации рассматривают эту категорию как перспективных и интересных банкам заемщиков. По мнению главного эксперта компании "Русипотека" Сергея Гордейко, чем больше будет самозанятых, тем более интересными они будут для банков.

"Общий рост числа самозанятых привел к тому, что банки стали их активно кредитовать по линии ипотечного кредитования. До сих пор это менее половины от активных кредиторов. Требования к стажу самозанятых близки к стажу наемного работника на последнем месте. Банки давно научились работать со всеми типами подтверждения доходов. Самозанятые - просто еще один такой тип, работа с их оценкой более трудоемка по сравнению с наемными работниками. Если количество самозанятых будет расти, то и количество кредиторов увеличится", - рассказал ТАСС Гордейко.

Сколько самозанятых в России

В сентябре этого года министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что в статусе самозанятых работают около 3 млн россиян. По данным Минэкономразвития, примерно половина из них используют этот налоговый режим для подработок, совмещая его с основной занятостью. При этом около 40% самозанятых до появления этого налогового режима вообще не имели официальных доходов.

Лидерами по числу самозанятых, как ранее сообщал ТАСС, являются Москва (761 тыс. человек или 23,7% от общего количества), Московская область (279,2 тыс. человек, 8,7% от общего количества), Санкт-Петербург (227,3 тыс., 7,1%), Республика Татарстан (149,9 тыс., 4,7%) и Краснодарский край (122,2 тыс., 3,8%).

Режим самозанятых был запущен 1 января 2019 года как пилотный проект в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. В начале 2020 года возможность применения режима распространили на 23 российских региона, а с 1 июля того же года - на всю страну. Статус самозанятого предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.