Кабмин 14 октября рассмотрит законопроект об аренде земли на весь срок инвестпроекта

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Правительство РФ на очередном заседании в четверг обсудит документ, который позволит арендовать государственную или муниципальную землю на срок реализации масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Отмечается, что на мероприятие вынесен проект федерального закона о внесении изменения в статью 398 Земельного кодекса РФ.

"Законопроектом устанавливается, что договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается на срок реализации масштабного инвестиционного проекта, что позволит снять административные барьеры, возникающие при реализации таких проектов", - говорится в материалах правительства.