Первый регион в России подал заявку на финансирование новой программы аварийного жилья

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сахалинская область первой из регионов России подала заявку на финансирование расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. В ближайшие два года субъект планирует получить 2 млрд рублей на переселение 1,7 тыс. человек, сообщила в четверг пресс-служба Фонда содействия реформированию ЖКХ.

"В соответствии с представленной заявкой Сахалинская область для реализации этапа 2022-2023 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, планирует получить 1,99 млрд рублей из средств Фонда ЖКХ, в порядке софинансирования регион добавит 1,39 млрд рублей", - говорится в сообщении.

На эти деньги планируется переселить 1 667 человек из 791 жилого помещения общей площадью 35 тыс. кв. метров в семи муниципальных образованиях.

Для расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года Сахалин получил 636,6 млн рублей, софинансирование со стороны региона составило 4,82 млрд рублей. Благодаря этому удалось переселить 3 151 человека из непригодных для проживания жилых помещений площадью 61,5 тыс. кв. метров.

"Сахалинская область является примером успешной работы в этом направлении. Регион завершил переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, еще в прошлом году и теперь сможет первым приступить к выполнению задачи, поставленной президентом России по расселению непригодного для проживания жилищного фонда в рамках новой программы", - приводятся в сообщении слова гендиректор Фонда ЖКХ Константина Цицина.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. метров. Он также поручил в качестве первоочередного шага направить на эти цели 45 млрд рублей. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что новую программу расселения аварийного жилья планируется принять до конца 2021 года, она затронет около 1 млн россиян.