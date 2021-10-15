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Власти ЕАО выделят средства на проектирование домов для расселения людей из ветхого жилья

В регионе намерены построить жилье в городе Облучье, где уже несколько лет не возводились дома

ТАСС, 15 октября. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) выделят средства на проектирование многоквартирных жилых домов в городе Облучье. В муниципалитете несколько лет не строят жилье, что привело к невозможности реализации программы по расселению граждан из ветхих и аварийных домов, сообщил ТАСС начальник департамента строительства и ЖКХ правительства ЕАО Владимир Петренко.

"Площадь аварийного жилищного фонда в Еврейской автономной области, подлежащая расселению в 2019-2025 годах, составляет 78,07 тыс. кв. м, необходимо переселить 4 380 человек из 227 аварийных домов, расположенных на территории 11 муниципальных образований. Основная причина незавершения этапа 2019-2020 годов - непереселение граждан из аварийного жилищного фонда в Облученском городском поселении. Для выхода из сложившейся ситуации предусмотрены денежные средства для разработки проектной документации на строительство многоквартирных домов в городе Облучье", - сообщил Петренко.

Он разъяснил, что общая стоимость программных мероприятий с участием средств жилищного фонда ЕАО составляет более 3,3 млрд рублей, где средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации составляют 33,6 млн рублей, еще 3,29 млрд рублей - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что новая программа расселения аварийного жилья должна быть запущена в РФ уже со следующего года, чтобы "вытащить людей из трущоб". По словам Путина, граждане, живущие в домах, признанных аварийными на январь 2021 года, должны начать получать качественное современное жилье уже со следующего года.

Теги
РоссияЕврейская автономная область
Семь регионов России полностью перешли на проектное финансирование строительства жилья
Среди них Курганская, Амурская, Новгородская, Магаданская области, Республика Коми, Калмыкия и Карачаево-Черкесия
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