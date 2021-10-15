Власти ЕАО выделят средства на проектирование домов для расселения людей из ветхого жилья

ТАСС, 15 октября. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) выделят средства на проектирование многоквартирных жилых домов в городе Облучье. В муниципалитете несколько лет не строят жилье, что привело к невозможности реализации программы по расселению граждан из ветхих и аварийных домов, сообщил ТАСС начальник департамента строительства и ЖКХ правительства ЕАО Владимир Петренко.

"Площадь аварийного жилищного фонда в Еврейской автономной области, подлежащая расселению в 2019-2025 годах, составляет 78,07 тыс. кв. м, необходимо переселить 4 380 человек из 227 аварийных домов, расположенных на территории 11 муниципальных образований. Основная причина незавершения этапа 2019-2020 годов - непереселение граждан из аварийного жилищного фонда в Облученском городском поселении. Для выхода из сложившейся ситуации предусмотрены денежные средства для разработки проектной документации на строительство многоквартирных домов в городе Облучье", - сообщил Петренко.

Он разъяснил, что общая стоимость программных мероприятий с участием средств жилищного фонда ЕАО составляет более 3,3 млрд рублей, где средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации составляют 33,6 млн рублей, еще 3,29 млрд рублей - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что новая программа расселения аварийного жилья должна быть запущена в РФ уже со следующего года, чтобы "вытащить людей из трущоб". По словам Путина, граждане, живущие в домах, признанных аварийными на январь 2021 года, должны начать получать качественное современное жилье уже со следующего года.