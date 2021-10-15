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В реорганизацию двух участков бывшей промзоны в Москве вложат почти 50 млрд рублей

Площадь участков превышает 8 га

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Почти 50 млрд рублей инвестируют в реорганизацию двух участков бывшей промышленной зоны "Серп и Молот" в Москве, их площадь превышает 8 га. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В рамках проекта "Индустриальные кварталы" будут реорганизованы два участка бывшей промзоны "Серп и Молот" на юго-востоке Москвы, один - в Нижегородском районе, второй - в Лефортово, их площадь превышает 8 га. Планируемый объем инвестиций в реализацию проектов составит почти 50 млрд рублей, а ожидаемый бюджетный эффект около 4,5 млрд рублей в год. На этих территориях будет создано 3,2 тыс. новых рабочих мест в производственной, банковской и других сферах", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Предельный срок реализации проекта в Нижегородском районе - 6 лет с момента заключения договора, а в Лефортово - 5 лет.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, общая площадь застройки превысит 190 тыс. кв. м.

"Сейчас там находятся склады, несколько автосервисов, таксопарк и недействующий хлебозавод. Почти половину территории, расположенной в Нижегородском районе, займут высокотехнологичные предприятия. Они разместят свои производства на площади 65 тысяч квадратных метров. Общественно-деловая застройка на обоих участках займет почти 130 тыс. кв. м - 57 тыс. кв. м в Лефортово и 71,7 тыс. кв. м в Нижегородском районе", - пояснил он.

Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит получить городу около 500 тыс. рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.

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