Средний размер ипотечных кредитов за сентябрь вырос на 4,5%

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Средний размер выданных российскими банками в сентябре ипотечных кредитов составил 3,35 млн рублей, что на 4,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 23,9% больше по сравнению с сентябрем прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В бюро отметили, что, несмотря на рост среднего чека по ипотеке в течение года, в июле наблюдалось его кратковременное снижение, в первую очередь, из-за изменения условий программы льготной ипотеки и последовавшего за этим сокращения выдач кредитов. Сейчас средний чек по ипотеке растет второй месяц подряд.

В сентябре 2021 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ - лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в Москве (7,14 млн рублей), Московской области (5,29 млн руб.) и Санкт-Петербурге (4,9 млн рублей). Что касается динамики среднего чека выданных ипотечных кредитов, то по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего данный показатель увеличился в Ростовской области (+13,6%), Хабаровском крае (+12,9%), а также в Калужской области (+12,7%).