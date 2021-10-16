В Москве более 20 домов по программе реновации передадут под заселение до конца года

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Более 20 новостроек в девяти московских округах планируется передать под заселение по программе реновации до конца 2021 года. Новое жилье получат около 15 тыс. человек, сообщили в субботу в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"До конца года по программе реновации начнется заселение 23 новостроек в девяти административных округах столицы. За это время новое жилье будет предоставлено порядка 15 тысячам москвичей, проживающих сейчас в 68 старых домах", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что всего в 2021 году планируется переселить по реновации 36 тыс. жителей, что значительно больше, чем планировалось ранее на текущий год.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов.