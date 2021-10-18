Услуга автоплатежей для оплаты аренды городской недвижимости стала доступна на mos.ru

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Автоплатеж для оплаты аренды городской недвижимости теперь можно подключить с помощью сервиса "Мои платежи" на mos.ru. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Теперь пользователи сервиса "Мои платежи" на mos.ru могут настроить автоматическую оплату по финансово-лицевым счетам (ФЛС) аренды городской недвижимости. Расширение функционала позволит москвичам с легкостью контролировать свои счета и быть уверенными в своевременной оплате", - говорится в сообщении.

Для пользователей будет особенно удобно оплатить начисления по ФЛС аренды и продажи городской недвижимости без пеней за несвоевременную оплату счета (в течение пяти календарных дней после выставления счета). Подключение автоплатежа - это совместный проект департамента городского имущества и департамента информационных технологий города Москвы.

"В цифровой вид уже переведены процессы реализации городского имущества. На mos.ru также представлены государственные услуги в имущественно-земельной и жилищной сферах. Новый сервис значительно облегчит жизнь нашим контрагентам. Многие из них пропускают сроки внесения платежей случайно и поэтому вынуждены оплачивать пени. Теперь оплата будет происходить автоматически, а пользователю останется только контролировать процесс", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

Воспользоваться новой функцией можно в разделе "Мои платежи": после оплаты выставленных счетов на странице результата оплаты появляется кнопка "Подключить автоплатеж". После нажатия на нее откроется окно для настройки параметров. Здесь будет отображено наименование автоплатежа (например, "Арендная плата за нежилые помещения", "Оплата пени по договору аренды нежилых помещений"), название организации, выставившей счет, а также сведения о плательщике (номер документа, по которому счет выставлен). В окне понадобится задать условия автоматической оплаты конкретной услуги - указать максимальную сумму счета и максимальную сумму списаний за месяц.