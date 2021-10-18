Минстрой планирует привлечь инвесторов для создания цифровой платформы по аренде жилья

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Минстрой России планирует привлечь частных инвесторов для создания на основе концессии цифровой платформы по учету рынка арендного жилья. Об этом говорится в ответе директора департамента жилищной политики Минстроя Ольги Корниенко на письмо Общественного совета при министерстве.

Ранее Минстрой России разработал законопроекты, которые предусматривают создание государственной информационной системы по учету договоров аренды жилья, а также изменения в Налоговый кодекс.

"С учетом позиций федеральных органов исполнительной власти и состоявшихся обсуждений законопроекты были доработаны, в том числе дополнены положением о создании платформы в форме государственной информационной системы на основании концессионного соглашения", - говорится в письме, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Кроме того, для решения социально значимых задач жилищной политики, в частности, для эффективного налогообложения в сфере найма жилья, "необходимо привлечение частных инвестиций и компетенций участников оборота в области информационных технологий и цифровой трансформации", отмечается в ответе Минстроя.

"Проработка вопросов создания государственной информационной системы - цифровой платформы наемного жилья в настоящее время Минстроем России продолжается", - подчеркивается в письме.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщал ТАСС, что министерство рассчитывает на принятие закона о рынке арендного жилья до конца 2021 года. Замминистра отмечал, что есть поручение президента РФ Владимира Путина по структурированию и "обелению" действующего рынка арендного жилья в России.