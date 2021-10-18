Число сделок с элитными новостройками Москвы в третьем квартале сократилось на 38%

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Количество сделок на первичном рынке элитного жилья Москвы в третьем квартале снизилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба агентства элитной недвижимости Kalinka Group.

"С третьего квартала прошлого года спрос на первичном элитном рынке жилья демонстрировал рекордно высокие показатели. Однако в третьем квартале 2021 года наблюдалось снижение количества сделок относительно предыдущих периодов в основном за счет сокращения общего объема предложения на рынке (на 19% по сравнению со вторым кварталом 2021 года), вымывания нового предложения по более низким ценам, а также высокого прироста цен в новых проектах. В результате в третьем квартале 2021 года на первичном рынке элитного жилья Москвы было заключено 427 сделок, что на 38% меньше суммарного числа сделок, заключенных за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Общая площадь купленных лотов составила 49 тыс. кв. м, это на 38% меньше, чем в третьем квартале 2020 года.

Наибольший спад произошел в классе premium - на 46% по сравнению с прошлым годом. В то же время выросло число сделок в сегменте deluxe, его доля в общем объеме составила 16%.

Аналитики также отмечают значительный рост средневзвешенной стоимости 1 кв. м купленного элитного жилья. За квартал она увеличилась на 13%, за год - на 19%, составив 815 тыс. рублей. Средний бюджет сделки составил 93,5 млн рублей, это на 19% выше, чем годом ранее и на 13% выше, чем во втором квартале 2021 года. В то же время средневзвешенная цена предложения достигла 1,12 млн рублей за квадратный метр, что на 37% ниже прошлогоднего уровня.