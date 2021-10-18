Исследование: доходность от сдачи квартир в России за год снизилась до 5,5%

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Средняя доходность от сдачи квартиры в аренду в России за год уменьшилась с 6% до 5,5% годовых, а срок окупаемости вырос с 16 с половиной до чуть более 18 лет, говорится в исследовании портала "Мир квартир".

"Мы проводили такое исследование год назад, и показатели были лучше - 6% и 16,6 года. Но поскольку цены на недвижимость с тех пор существенно выросли, а аренда осталась прежней или даже в некоторых регионах подешевела, доходность квартир сейчас ниже, а окупаются они дольше. Возможно, что в следующем году ситуация выправится, и показатели окажутся снова на уровне 2020 года", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Мира квартир" Павла Луценко.

Согласно исследованию, самыми доходными оказались квартиры в Астрахани и Нижнем Тагиле - 9,5% годовых. Жилье в этих городах, купленное для сдачи в аренду, окупится через десять с половиной лет. Самое низкодоходное жилье - в Сочи: там цена покупки выросла за последний год так, что аренда будет покрывать ее 28 с половиной лет, а доходность составит 3,5%.

Москва заняла предпоследнее место в рейтинге с показателями 3,7% и почти 27 лет. Санкт-Петербург также вошел в низкодоходную десятку городов - 4,4% и 22,6 года.

Показатели доходности квартир были рассчитаны для 70 российских городов исходя из средней цены квартиры на вторичном рынке и арендной ставки по каждому региону. Было условно принято, что квартира двухкомнатная и сдается без перерывов. Не учитывались расходы арендодателя, например, ремонт или налоги.

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