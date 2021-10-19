В России предложили смягчить требования к проектному финансированию для застройщиков

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Комиссия общественного совета при Минстрое по проектному финансированию предлагает смягчить требования к условиям проектного финансирования для девелоперов. Для покупателя эффектом от такой меры может стать снижение цены квадратного метра до 10%, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на документ.

"Изменения должны снизить нагрузку на банки и стоимость проектного финансирования для застройщиков. Эффектом от предложенных мер для конечного покупателя может стать снижение цены квадратного метра до 10%", - рассказал газете руководитель экспертной рабочей группы комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Эдуард Самигуллин. Отмечается, что предложение будет в ближайшее время направлено в Минстрой.

Комиссия предлагает изменить требования к резервам банков в зависимости от уровня кредитоспособности девелоперов, использующих эскроу-счета и понизить критерии оценки по ссудам. Резерв при высокой категории качества заемщика рекомендуется опустить с одного процента до нуля и понизить этот показатель на 3-5% для остальных категорий заемщиков. Стоит и разрешить банкам оценивать проекты разных юрлиц из одной группы компаний отдельно и независимо друг от друга, если между ними нет кросс-потоков и обязательств, пишет газета со ссылкой на инициативу. "На первый взгляд прямой эффект от этих мер для покупателей неочевиден. Но все затраты застройщиков ложатся на плечи покупателя. Таким образом, принимая пакет мер для облегчения финансовой нагрузки на строительные компании, мы рассчитываем на общее снижение цены квадратного метра", - отметил изданию председатель комиссии общественного совета при Минстрое по проектному финансированию Рифат Гарипов.

Также комиссия предлагает снизить требования к региональным застройщикам при выдаче проектного финансирования: снять ограничение на доступность программы субсидирования низкомаржинальных проектов стоимостью до 500 млн рублей по географическому признаку и разрешить использовать средства на отдельные части жилых комплексов.

Действующее регулирование и подходы к оценке проектов не ограничивают банки в кредитовании, сказали газете в ЦБ, уточнив, что инициативы общественного совета при Минстрое в Банк России пока не поступали, они требуют рассмотрения и анализа. Там добавили, что снижение требований не снимает проблему отказа банков кредитовать финансово неустойчивые проекты. "Основные факторы для ограничения и стабилизации стоимости строительства - поддержка создания инфраструктуры, в том числе через механизм инфраструктурных облигаций, оптимизация строительных норм и требований, снижение административной нагрузки на застройщиков, а также поддержка спроса на первичном рынке жилья за счет льготных ипотечных программ", - сказали изданию в Банке России.