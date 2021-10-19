Минимальная ставка аренды квартиры в Москве за месяц выросла на 20%

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Минимальная ставка аренды квартиры в старых границах Москвы выросла в октябре на 20% по сравнению с сентябрем, говорится в сообщении агентства "ИНКОМ-Недвижимость".

"Октябрь показал увеличение минимальной арендной ставки до 30 тыс. рублей - на 20% в сравнении с сентябрьским показателем",- говорится в сообщении.

По данным агентства, ставка аренды растет несколько месяцев подряд. Так, в сентябре рост составил 25% по сравнению с августом. В сентябре самый бюджетный вариант квартиры был доступен за 25 тыс. рублей в месяц, в августе - за 20 тыс.

В октябре самое доступное жилье, по данным компании, - это однокомнатные квартиры площадью 35 кв. м вблизи станций метро "Щелковская" и "Перово". Их можно снять за 30 тыс. рублей в месяц. Аналогичный лот недалеко от станции "Кузьминки" выставлен уже за 32 тыс. рублей, а вблизи "Медведково"- за 35 тыс. в месяц.

В целом наиболее бюджетные арендные квартиры располагаются в Восточном, Юго-Восточном, Северо-Восточном и Южном округах Москвы, говорится в сообщении.