Сбербанк увеличил за 9 месяцев объем выдачи ипотеки в Москве на 81%

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Объем выдачи ипотеки в Сбербанке вырос на 81% за девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достиг 333 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

"За 9 месяцев 2021 года Московский банк Сбербанка выдал ипотечных кредитов на сумму 333 млрд рублей - это на 81% больше, чем за тот же период годом ранее (184 млрд рублей)", - говорится в релизе.

Ипотечный портфель Сбербанка в Москве включает 239 тыс. кредитов. Средний размер выданного в столице ипотечного кредита достигает 6 млн рублей. Чаще всего москвичи берут ипотеку на 20 лет, большинство заемщиков погашают ее досрочно. С начала 2021 года Сбербанк в Москве увеличил портфель ипотеки на 27%, до 828 млрд рублей.

Доля ипотечных сделок на рынке новостроек Москвы сегодня превышает 60%, отметил вице-президент Сбербанка - председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников. "Благодаря расширению условий "Семейной ипотеки" теперь воспользоваться этой программой могут семьи даже с одним ребенком. Уже существующий кредит можно рефинансировать с появлением в семье первенца, что значительно расширяет круг пользователей", - добавил он.