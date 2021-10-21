Снос бывших зданий НИИДАР в Москве начнется в декабре

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Снос бывших зданий Научно-исследовательского института дальней радиосвязи (НИИДАР) в районе Преображенское Москвы начнется в декабре, сообщили ТАСС в пресс-службе префектуры Восточного административного округа. На этом месте планируется построить жилой комплекс, школу и детский сад.

"По имеющейся информации, снос начнется в декабре, а завершится в третьем квартале 2022 года", - сказали в пресс-службе префектуры. Как сообщил один из арендаторов, согласно официальному письму, освободить помещения предписано до 8 ноября.

Комплекс зданий расположен по адресу: ул. 1-я Бухвостова, влд. 12/11. В отношении этой территории в марте 2021 года было одобрено внесение изменений в правила землепользования и застройки Москвы, в результате чего была одобрена многоэтажная жилая застройка, включая детский сад и школу, сообщили ТАСС в пресс-службе Москомстройинвеста.

В пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы агентству уточнили, что в рамках первой очереди предусматривается строительство 50 тыс. кв. метров жилья, в рамках второй - 120 тыс. кв. метров, а также детского сада на 200 мест и школы на 430 мест. Однако в Москомстройинвесте подчеркнули, что точные параметры застройки будут определены по итогам общественных обсуждений.

По данным департамента градостроительной политики, инвестором выступает АО "НИИДАР-Недвижимость". Как следует из системы СПАРК, головной компанией является АО "Регионы Девелопмент". Кроме того, у "НИИДАР-Недвижимость" и группы компаний "Регионы" один и тот же гендиректор - Виталий Лакеев. Ключевым проектом ГК "Регионы" семьи Муцоевых и бизнесмена Амирхана Мори является первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров Мечты", открытый в Москве в 2020 году.

НИИДАР основан в 1916 году на Преображенской заставе в Москве. В 2014 году опытный завод был переведен в Зеленоград. В настоящее время бывшие здания института в районе Преображенское занимают арендаторы.