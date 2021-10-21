Продажи в новостройках Москвы за девять месяцев выросли на 42%

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Более 100,5 тыс. сделок на первичном рынке недвижимости Москвы зарегистрировано в январе-сентябре 2021 года, что на 42% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Всего с начала года в столице заключено 100 536 договоров участия в долевом строительстве. Росреестр фиксирует увеличение числа сделок в 1,4 раза (+42%) по отношению к январю-сентябрю 2020 года (70 646) и в 1,2 раза (+24%) к данному периоду 2019 года (80 803)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в III квартале 2021 года зарегистрировано 32,3 тыс. сделок на рынке жилой и нежилой недвижимости Москвы, это на 5% больше прошлогоднего значения (30,8 тыс.) и на 50% превышает показатель в июле-сентябре 2019 года (21,5 тыс.).

Вопреки прогнозам, число регистраций в новостройках растет, прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. "Порог в 100 тыс. впервые превышен в Москве за девять месяцев регистраций договоров долевого участия в строительстве. В месячном выражении сентябрь не только не уступил августу, наоборот - число оформленных квартир в новостройках (жилье) выросло на 56%", - приводятся его слова в сообщении. Майданов уточнил, что, хотя сентябрь 2021 года уступает показателям сентября прошлого года (тогда был ажиотажный спрос на первичную недвижимость в преддверии возможного окончания льготной ипотеки в октябре), в сравнении с сентябрем 2019 года число сделок с квартирами в новостройках увеличилось почти на 79% - с 5,6 тыс. до 9,9 тыс.