ЦБ не исключает дополнительные меры по ипотеке в случае ухудшения ситуации на рынке

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. ЦБ РФ не исключает дополнительные макропруденциальные меры по ипотеке в случае ухудшения ситуации на рынке, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

"Что касается риска появления пузырей (на рынке ипотеки - прим. ТАСС), то это скорее не столько темпы, сколько качество этих кредитов. Мы смотрим, что происходит с показателем долговой нагрузки, соотношением стоимости залога к стоимости кредита. Пока существенных здесь изменений мы не видим, но будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Если ситуация по этим качественным показателям будет вызывать опасения, конечно, мы будем готовы рассматривать и дополнительные макропруденциальные меры. Но макропруденциальные меры, еще раз, это влияние именно на вот такие скорее качественные характеристики ипотеки", - сказала глава ЦБ.

Она также отметила, что ипотека растет быстрее, чем Банк России ожидал ранее.