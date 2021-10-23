Эксперт отметил рост уровня дисконта до 3% при покупке жилья у собственников в октябре

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Размер дисконта при покупке жилья на вторичном рынке начал расти в октябре 2021 года и достигает в среднем по России 3%. Об этом сообщил ТАСС директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.

"Многие собственники хотят продать свою недвижимость до конца года, а динамика роста средней цены за последний год позволяет увеличивать скидку при продаже. В октябре в отношении размера торга наметилась положительная тенденция. По данным за первые две недели октября уровень торга начал расти и сейчас в среднем собственники готовы делать скидки в размере 3% от начальной цены объекта. При этом на отдельные варианты квартир скидки при продаже доходят до 10-12% от начальной цены", - отметил Хусаинов.

На фоне июльского изменения условий льготной ипотеки на новостройки и выросшей стоимостью квадратного метра на рынке первичного жилья начал расти интерес к покупке жилья на вторичном рынке, что привело к снижению среднего уровня торга в сентябре 2021 года до 2,8% от начальной цены предложения. Однако сегодня ситуация постепенно меняется, добавляет собеседник агентства.

По данным "Этажей", за 10 месяцев 2021 года наиболее высокий уровень дисконта на вторичном рынке жилья из городов-миллионников наблюдается в Челябинске - в среднем 4,1%, Екатеринбурге - 3,8% и Омске - 2,8%. А самый низкий - в Перми - в среднем 0,1%, Москве - 0,8% и Нижней Новгороде - 1,2%.

Интерес к вторичному рынку недвижимости снизился весной 2021 года на фоне вывода новых проектов на рынке новостроек, к июлю доля спроса на "вторичку" снизилась примерно на 3,2 п.п. по сравнению с концом 2020 года до 61,1%. В свою очередь, новостройками интересовались 19% покупателей, а загородным жильем - 19,9%, говорит Хусаинов. "С июля вторичная недвижимость начала отыгрывать свои позиции, конечно, в первую очередь, сказалось изменение условий льготной ипотеки. В сентябре доля покупателей, интересующихся загородным жильем снизилась до 18,2%, вторичным жильем выросла до 63,2%, а вот доля тех, кто выбирает первичное жилье рекордно снизилась до 18,8%", - добавил эксперт.