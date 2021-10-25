Ставки аренды складов в Москве достигли исторического максимума

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Средневзвешенная ставка аренды складских помещений Московского региона достигла в третьем квартале 2021 года исторического максимума и превысила отметку 5 тыс. рублей за 1 кв. м в год. Об этом говорится в сообщении международной консалтинговой компании CBRE в понедельник.

"Средневзвешенная базовая ставка аренды в Московском регионе выросла на 14% по сравнению со вторым кварталом 2021 года, а относительно конца 2020 года - на 26%, достигнув исторического максимума - 5 008 рублей за кв. м в год. Рост ставок по субрынкам разнится от 16% до 44%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рост ставок связан со стабильно высоким спросом на аренду складов, дефицитом свободных площадей, увеличением себестоимости строительства и операционных расходов. По прогнозам CBRE, ставки продолжат расти до конца года, когда значение средневзвешенной ставки может составить 5,1 тыс. рублей за 1 кв. м в год.

Объем свободных площадей на конец третьего квартала, по данным аналитиков, составил 72 тыс. кв. м или 0,5% от всех складских помещений. По оценкам CBRE, это минимальное значение за 10 лет. На некоторых направлениях свободные склады отсутствуют. Показатель чистого поглощения (изменения суммарной площади занятых помещений) за девять месяцев составил 1,5 млн кв. м, что вдвое больше итоговых значений 2020 года.

В то же время с начала года росли темпы строительства новых складов, за это время построено около 1,2 млн кв. м, что почти вдвое больше аналогичного периода прошлого года. Но к моменту завершения строительства в новых объектах практически не осталось свободных площадей. "В I-III кварталах 2021 года чуть более 2% нового предложения было доступно для аренды или покупки. Объемы спекулятивного девелопмента крайне ограничены и не решают проблему дефицита складских площадей на рынке", - уточняют аналитики. В сообщении также говорится, что до конца года должно завершиться строительство еще 513 тыс. кв. м складов, итоговый годовой показатель составит 1,7 млн кв. м.

Основной объем сделок на рынке складов - аренда помещений (92%). В общей сложности с начала года были совершены сделки с 1,8 млн кв. м, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.