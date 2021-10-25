Банк ДОМ.РФ распространил льготную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ расширил условия льготной ипотеки на новостройки и распространил ее на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе банка.

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о расширении программы льготной ипотеки под 7% годовых, которая теперь коснется и частных домов.

"Банк ДОМ.РФ в соответствии с постановлением правительства РФ расширил условия льготной ипотеки на новостройки. Теперь в рамках программы заемщики могут оформить ипотеку на строительство индивидуального жилого дома на собственном или приобретаемом в кредит от банка земельном участке, а также на готовый загородный дом", - говорится в сообщении.

Согласно условиям, ставка по программе - 5,95% при первоначальном взносе от 15% (по готовым жилым домам - от 40%). Максимальная сумма кредита едина для всех субъектов РФ и составляет 3 млн рублей. Ипотека предоставляется на строительство типовых домов комплексной застройки или домов по индивидуальному проекту на территориях с транспортной и социальной инфраструктурой. "Ранее мы успешно реализовали пилот льготной ипотеки на ИЖС и вот теперь запускаем программу на постоянной основе", - сообщила директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ Евгения Шитикова.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства.