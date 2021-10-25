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Мутко: пересмотр условий льготной ипотеки приведет к росту выдачи кредитов на 10%

Сумму кредита ранее уменьшили до 3 млн рублей для всех регионов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Увеличение максимальной суммы кредита по программе льготной ипотеки до 4 млн рублей приведет к росту объемов выдачи таких кредитов в РФ на 10%. Такое мнение выразил в понедельник журналистам генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

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"Мы постоянно мониторим рынок и видим, что кредитный лимит по программе "Льготной ипотеки" в ряде регионов имеет сдерживающий эффект для покупки более качественного жилья для семей. Расширение лимита до 4 млн рублей позволило бы увеличить объем выдачи кредитов не менее чем на 10%", - сказал Мутко.

С 1 июля 2021 года изменились условия льготной ипотеки на новостройки. Программа была продлена еще на один год - до 1 июля 2022 года. Максимальная ставка по программе повышена с 6,5% до 7%, а сумма кредита уменьшена до 3 млн рублей для всех регионов.

Ранее кредит на льготных условиях был доступен на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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