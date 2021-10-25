Фонд ЖКХ начал финансирование новой программы расселения аварийного жилья

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию ЖКХ начал финансирование новой программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. Сахалинская область на эти цели получит почти 2 млрд рублей из федерального бюджета, сообщила в понедельник пресс-служба фонда.

"Из средств Фонда ЖКХ Сахалинской области будет перечислено 1,99 млрд рублей. Средства госкорпорации предоставляются в рамках оставшихся действующих лимитов области по предыдущей программе. В порядке софинансирования регион добавит 1,39 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Благодаря этому 1 667 человек смогут переехать из 791 жилого помещения. Расселение будет проходить на территории семи городских округов, в первую очередь будут переселены жители в городе Охе, пострадавшие от землетрясения.

"Сахалинская область еще в прошлом году завершила расселение аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. На сегодняшний день большинство субъектов РФ реализуют ускоренными темпами программные мероприятия, предусмотренные федеральным проектом "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда". Досрочное завершение действующей программы переселения позволит регионам приступить к расселению домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года", - приводятся в сообщении слова гендиректора Фонда ЖКХ Константина Цицина.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. метров. Он также поручил в качестве первоочередного шага направить на эти цели 45 млрд рублей. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что новую программу расселения аварийного жилья планируется принять до конца 2021 года, она затронет около 1 млн россиян.