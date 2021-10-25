Около 300 семей планируют расселить из пустующих домов Воркуты и неперспективных поселков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Власти арктического моногорода Воркута Республики Коми планируют завершить расселение полупустых домов и расселить около 300 семей, отключить неперспективные поселки от коммуникаций до конца 2025 года. На сегодня по так называемой программе "управляемого сжатия" переселили 455 семей, сообщил в понедельник председатель Контрольно-счетной палаты Республики Коми, экс-мэр Воркуты Игорь Гурьев на площадке "Форума стратегов 2021".

"Для сокращения неэффективных расходов в 2017 году была разработана и реализуется республиканская программа "Комплексное развитие и экономическое преобразование Воркуты", так называемое "управляемое сжатие". Программой предусмотрено переселение более 760 семей из 49 малонаселенных домов и закрытие четырех неперспективных поселков <…>. На сегодня реализуется третий этап программы, началась реализация четвертого этапа. Всего выполнен ремонт 380 квартир и переселили 455 семей. Последний этап программы, рассчитанный до 2025 года, предусматривает расселение одного из неперспективных поселков, где проживает 300 семей", - сообщил Гурьев.

По его данным, затраты на реализацию программы составляют порядка 360 млн рублей, экономия бюджетных средств - более 150 млн. В первом полугодии этого года отключено от инженерных коммуникаций 11 аварийных домов, в 2020 году - 21 многоквартирный дом, в 2019 - 26, в 2018 - 16 жилых многоквартирных домов (жильцы были переселены в отремонтированные за бюджетные средства квартиры в Воркуте и или в перспективном поселке Воргашор, где еще сохранилась необходимая для жизни инфраструктура).

Как отметил экс-мэр Воркуты, всего в городе более 5 тыс. пустых муниципальных квартир. Воркута - арктический моногород за 67 параллелью. Муниципальный бюджет на 1 июля 2021 года составил почти 4 млрд рублей, из которых собственных доходов - около 1 млрд рублей, расходы - чуть более 4 млрд, дефицит - 90 млн рублей. Около 500 млн рублей муниципалитет тратит на содержание жилья. Почти 50% бюджета Воркуты расходуется на содержание учреждений образования, при этом их проектная мощность используется на 80%. Изначально город Воркута создавался как центр угледобычи с населением 250 тыс. человек.

Убывающий город

На сегодня в Воркуте числятся 72 тыс., по факту проживают 50 тыс. человек. Анализ показал в этом году, что Воркута - один из самых убывающих по населению городов России. Сокращение объемов производства горнодобывающей отрасли привело к закрытию шахт, к образованию малонаселенных поселков, избыточной коммунальной и социальной инфраструктуры, оттоку населения. "К 2037 году, к сожалению, планируется закрытие оставшихся четырех шахт и угольного разреза, для сведения: в 1970 годах в Воркуте было 14 шахт. Отток населения связан с отсутствием рабочих мест, закрытием производств. Это проблема не только Воркуты, а многих арктических моногородов, отток населения будет продолжаться, самостоятельно муниципалитетам не справиться с проблемой пустующего жилья", - констатировал Гурьев.

По его словам, причина увеличения количества пустующего жилья в том, что граждане самостоятельно выезжают за пределы Воркуты и сдают квартиры муниципалитету по договору дарения, или же получают государственные сертификаты на переселение из Крайнего Севера и сдают свои квартиры муниципалитету. В результате количество пустующих жилых и нежилых помещений в домах ежегодно увеличивается. На сегодня в Воркуте порядка 5 тыс. пустующих квартир, это порядка 40% от общего количества, 80% этих квартир находятся в неперспективных поселках. В таких домах проживают от двух до десяти семей, для поддержания таких поселков направляются значительные средства местного бюджета, в том числе и дотации из республиканского бюджета.

"Предлагаем освободить арктические муниципалитета от взносов на капремонт, на услуги региональных операторов, рассмотреть возможность субсидирования арктических моногородов из федерального бюджета, компенсацию на содержание пустующих жилых и нежилых помещений, освободить ресурсоснабжающие организации от уплаты НДС", - предложил на форуме Гурьев.

Общероссийский "Форум стратегов" проводится в Петербурге с 2002 года, за это время он стал основной площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегического планирования и конструктивной дискуссии по самым важным и острым вопросам реализации стратегий и комплексных проектов развития городов и регионов РФ. В Форуме принимают участие около тысячи экспертов: представители Федерального Собрания РФ, министерств и ведомств, органов государственной власти субъектов, муниципалитетов, представители бизнеса, научного и экспертного сообществ, общественных организаций, средств массовой информации, а также иностранные эксперты.