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В Главгосэкспертизе сообщили о сокращении доли отрицательных заключений до 10% за пять лет

По словам главы ведомства Игоря Манылова, отрицательные заключения получают те, кто с первого раза не смогли отработать все замечания

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Доля отрицательных заключений Главгосэкспертизы за пять лет сократилась с 20% до 10%. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

"С начала 2021 года выдано 2 тыс. 487 заключений, из них 248 отрицательных, в общем объеме их доля пока составляет примерно 10%. <...> По сравнению с пятилетней давностью количество отрицательных заключений сокращается - раньше их количество было на уровне 20% ежегодно. То есть каждый пятый проект был таким", - сказал он.

По словам Манылова, отрицательные заключения получают те, кто с первого раза не смогли отработать все замечания, исправить документацию в установленный срок. "Очень важна не только квалификация изыскателей и проектировщиков, работающих над проектом, но и квалификация заказчика: неверно и некачественно составленные задания на проектирование - одна из причин, по которой впоследствии объекты начинают "буксовать", - пояснил собеседник ТАСС.

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