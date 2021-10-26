Около 30% обращений в контактный центр Главгосэкспертизы связано с ценами

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Около 30% обращений в контактный центр Главгосэкспертизы связаны с вопросами ценообразования. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

Ранее правительство РФ разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капремонт до 30% для компенсации удорожания стройматериалов.

"Мы, как команда Минстроя России, настроены на планомерную работу и готовы оказывать любую необходимую помощь тем, кто планирует воспользоваться новым инструментом [перерасчетом стоимости]. <...> У нас без перерывов работает контактный центр. За неделю центр обрабатывает 4-5 тыс. входящих обращений, и 30% из них связаны с ценообразованием", - сказал он.

Манылов добавил, что ведомство еженедельно мониторит стоимость основных строительных ресурсов, в регионах созданы центры мониторинга, все данные сверяются с саморегулируемыми организациями, Федеральной антимонопольной службой, Минэкономразвития, Минфином.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Согласно данным Росстата, с января по август стройматериалы подорожали на 26%. В то же время по сравнению с августом 2020 года стройматериалы подорожали на 30%.