Почти 510 млрд рублей планируется потратить в Москве на программу реновации за три года

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Порядка 508,7 млрд рублей планируется направить на реализацию программы реновации в Москве в 2022-2024 годах. Об этом сообщил во вторник в ходе комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"На реализацию адресной инвестиционной программы городом планируется на 2022-2024 годы направить 2,686 трлн рублей. Две трети адресной инвестиционной программы мы традиционно последние 11 лет отправляем на решение вопросов, связанных с транспортной задачей, треть отправляется на развитие социальной сферы. Всего запланировано 720 новых объектов. <…> Из них на программу реновации в 2022 году выделено 139,2 млрд рублей, в 2023 году - 163,7 млрд рублей, в 2024 году - 205,8 млрд рублей", - сказал Бочкарев.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5 176 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает порядка 1 млн жителей.

Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. Всего переселяется 47,6 тыс. жителей, из них в новые квартиры уже переехали порядка 42 тыс. человек.

Для реализации программы подобраны 533 стартовые площадки общей мощностью 8,4 млн кв. м жилья. Площадки расположены во всех административных округах города, максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу.