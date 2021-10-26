Греф считает, что ипотека и строительство могут стать драйверами роста экономики России

"Очень сильно мы недокредитованы, и ипотека у нас пока по отношению к ВВП находится на очень низком уровне. Мы считаем, что по отношению к ВВП мы имеем рост примерно в 2,5 раза по ипотечному кредиту - [как] для стран с сопоставимым объемом спроса. Поэтому, скорее всего, мы в ближайшие годы будем иметь и спрос на рынке строительства и стройматериалов, что хорошо. Поэтому если такая инфляционная волна не заденет так сильно, не будет продолжаться так, как сейчас, то в принципе мы бы видели ипотеку и строительство как один из драйверов экономического роста", - отметил он.

Греф также отметил, что в этом году Сбербанк ожидает прироста ипотечного портфеля по сравнению с прошлым годом, когда действовала льготная программа. "Удивительно, но спрос очень большой, девелоперы начинают стимулировать сами вместе с банками, компенсируя отмену для части людей государственной программы, снижают цены и делают специальные скидки. В общем, мы очень близко возвращаемся к тем параметрам, которые были вместе с государственными субсидиями. Был такой момент, когда резко упали выдачи ипотеки, но сейчас они постепенно восстанавливаются. И хороший рост спроса на ипотеку для семей с детьми, по которым государственная программа работает", - указал он.