Свыше 70 тыс. жителей Липецкой области улучшат жилищные условия по программе капремонта

ЛИПЕЦК, 26 октября. /ТАСС/. Свыше 70 тыс. жителей Липецкой области улучшат до конца 2021 года свои жилищные условия за счет региональной программы капремонта. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Всего на текущий год запланировано обновление в 306 многоквартирных домах, где проживают более 70 тыс. человек", - сказал Артамонов. Он заметил, что в настоящее время в 209 многоэтажках работы выполнены полностью либо находятся в стадии завершения, что составляет 68% от общего объема. "В 30 высотках капремонт перенесен на следующий год из-за недопусков или отсутствия необходимости, а в оставшихся 67 домах, согласно графику, завершение работ запланировано на ноябрь-декабрь", - заметил Артамонов.

В домах, где ведутся работы в рамках программы капитального ремонта организовывают постоянные проверки качества. "Радует, что дома ремонтируются, дворы благоустраиваются, наши города хорошеют, становятся уютнее",- заметил Артамонов, подчеркнув, что все проекты в рамках капремонта в обязательном порядке согласовываются с жителями и реализуются только с учетом их мнения.

Ранее, как напомнили в пресс-службе областной администрации, власти региона отдельно выделили из областного бюджета свыше 45 млн рублей для замены лифтов в рамках капремонта многоквартирных домов.