ДОМ.РФ передал фонду "Сколково" 270 арендных апартаментов в инновационном центре

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. ДОМ.РФ передал в аренду фонду "Сколково" 16 тыс. кв. м недвижимости в домах жилого квартала "Мильфей" на территории инновационного центра. В арендных апартаментах будут проживать сотрудники стартапов-резидентов "Сколково", сообщил во вторник журналистам генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Это совместный проект с фондом "Сколково". Тут много компаний-резидентов, и у сотрудников есть потребность в жилье. И сегодня мы передали дома фонду, который будет их заселять", - сказал он.

Соглашение о сотрудничестве было подписано в 2018 году на этапе строительства, в свою очередь напомнил журналистам председатель попечительского совета Сколтеха Виктор Вексельберг.

"Я хотел бы подчеркнуть, что с первого дня создания инновационного центра идеология была в том, чтобы для жилья здесь были только объекты в формате аренды. Поэтому участие ДОМ.РФ является тут системообразующим - развитие арендного жилья дело непростое, много нюансов по стоимости и качеству", - сказал он. Вексельберг также отметил, что ДОМ.РФ выступает партнером фонда в еще одном арендном проекте - строительстве студенческого кампуса с общежитием на 547 апартаментов для Сколковского университета наук и технологий (Сколтех) общей площадью 10,7 тыс. кв. м. Его запуск запланирован на III квартал 2023 года.

О квартале "Мильфей"

Площадь апартаментов в арендных домах квартала варьируется от 28 до 107 кв. м. Они передаются с отделкой, мебелью и техникой. Стоимость аренды в месяц составляет от 47 тыс. рублей за меблированные апартаменты площадью 29 кв. м. Фонд "Сколково" выступает единым арендатором проекта, по истечении срока аренды через пять лет он выкупит апартаменты у ДОМ.РФ.

Текущий портфель арендного жилья ДОМ.РФ состоит из 14 проектов по направлениям "Аренда для граждан" и "Корпоративная аренда" - это порядка 9,5 тыс. квартир и апартаментов площадью около 500 тыс. кв. м в пяти регионах России. Помимо коммерческой аренды ДОМ.РФ занимается и развитием аренды на льготных условиях.