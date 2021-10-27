Аренда малогабаритных квартир в России за год подорожала почти на 11%

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Аренда квартир-студий и небольших однокомнатных квартир в России с октября 2020 года в среднем подорожала на 10,9% - до 13 тыс. рублей в месяц. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

"С октября прошлого года арендные ставки на квартиры-студии и небольшие однокомнатные квартиры площадью до 32 кв. м выросли на 10,9% и в среднем составили 13 тыс. рублей в месяц", - говорится в исследовании.

За год съемные студии и "однушки" до 32 кв. м больше всего выросли в цене в Сочи (+33,3%), Магнитогорске (+32,1%), Улан-Удэ (+31,1%), Иркутске (+29%), Калининграде (+26,2%), Кирове (+25,7%), Махачкале (+24%), Череповце (+23,7%), Казани (+23%) и Мурманске (+22,6%). В Москве аренда квартир площадью до 32 кв. м выросла за год на 7,2%, в Московской области - на 13,7%, в Санкт-Петербурге - на 14,9%.

Аренда малогабариток, в первую очередь, подорожала в городах, где резко выросли цены на продажу жилья (в Сочи, Калининграде, Казани, Мурманске и Улан-Удэ), из-за этого часть покупателей отказались от идеи обзавестись своим жильем и пополнили ряды арендаторов, прокомментировал ТАСС ситуацию генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. По его словам, спрос на наем вырос и стал особенно "давить" на наиболее дешевый сегмент - маленькие квартиры, в результате чего те подорожали особенно сильно. "Кроме того, существенная компенсация произошла там, где ставки аренды совсем низкие - в Кирове, Магнитогорске, Махачкале, Иванове, Владимире, Кемерове и т.д. В этих городах арендодатели, подняв ценники всего на 1,5-2 тыс. рублей, обеспечили прирост цен более чем на 20%", - сказал он.

В целом населенных пунктов в России с дешевой арендой становится все меньше, отмечается в материалах. Если год назад средняя ставка менее 10 тыс. рублей была в 28 городах, то сейчас - только в 17. Из 70 рассмотренных в исследовании городов аренда маленьких квартир подешевела только в четырех. В Курске (- 5,4%), Ульяновске (- 2%), Якутске (- 1,3%) и Ярославле (- 0,8%) ставки аренды снизились, но чисто символически, уточняют аналитики.