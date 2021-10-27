Регионы России восстановили права почти 11 тыс. дольщиков в третьем квартале

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Права почти 11 тыс. дольщиков восстановлены в третьем квартале 2021 года силами субъектов Российской Федерации. Об этом сообщила в среду пресс-служба Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

"В третьем квартале 2021 года регионы собственными силами восстановили права более 10,7 тыс. человек. Указанные граждане приобрели квартиры в 89 проблемных объектах, которые в установленные сроки не были введены в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Из более 10,7 тыс. граждан права более 6,1 тыс. человек восстановлены в рамках мероприятий, предусмотренных дорожными картами на третий квартал 2021 года, пояснил генеральный директор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев. По его словам, дольщики приобретали квартиры в 25 проблемных объектах. "По остальным гражданам решения регионами были приняты сверх запланированных мероприятий", - цитирует его пресс-служба.

В то же время всего на третий квартал 2021 года субъектами планировалось восстановить права 13,3 тыс. человек по 69 проблемным объектам, уточняют в фонде. По данным пресс-службы, среди регионов, которые выполнили намеченный на третий квартал план (полностью или частично), - Волгоградская, Калужская, Ленинградская, Московская области, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Республика Калмыкия. Среди регионов, которые восстановили права граждан сверх заявленных в дорожных картах на третий квартал 2021 года мероприятий, - Архангельская, Липецкая, Омская, Ярославская области, Краснодарский, Пермский края.