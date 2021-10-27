Володин поручил вернуться к проработке законопроекта о жилье для детей репрессированных

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил первому вице-спикеру Александру Жукову обсудить совместно с кабмином подготовку ко второму чтению законопроекта об обеспечении социальным жильем детей репрессированных в советское время граждан, сообщил журналистам участник состоявшегося в среду заседания Совета Думы.

"Сегодня на Совете Думы председатель Государственной думы Вячеслав Володин поднял вопрос о рассмотрении законопроекта, который должен решить проблему предоставления социального жилья детям репрессированных в советское время граждан", - сказал участник заседания.

По его словам, Володин отметил, что после первого чтения было отложено принятие решения, "чтобы учесть в законе мнение самих детей репрессированных, но работа не останавливается". "По итогам обсуждения Вячеслав Володин поручил первому вице-спикеру Александру Жукову совместно с правительством обсудить подготовку законопроекта ко второму чтению, чтобы выслушать и рассмотреть все аргументы", - сказал собеседник журналистов.

Госдума в ноябре 2020 года приняла в первом чтении правительственный законопроект об обеспечении жертв политических репрессий и их детей жильем независимо от имущественного положения и срока их проживания в местностях, куда они возвращаются. Документ направлен на реализацию постановления Конституционного суда РФ от 10 декабря 2019 года. Действующее законодательство признает право реабилитированных лиц, утративших жилье в связи с репрессиями, возвращаться в те местности и населенные пункты, где они проживали.

"В целях реализации постановления законопроектом предусматривается, что в случае возвращения (при намерении возвратиться) на прежнее место жительства реабилитированные лица и члены их семей, в том числе выехавшие для воссоединения с репрессированным членом семьи, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством субъектов РФ, независимо от срока их проживания в местностях и населенных пунктах, в которые они возвращаются (намереваются возвратиться), места жительства, имущественного положения и наличия оснований для признания их нуждающимися в жилых помещениях", - говорится в пояснительной записке к инициативе.