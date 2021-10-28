Эксперт: на Кубани вырос спрос на посуточную аренду жилья в условиях ограничений в Москве

"Вырос спрос на посуточную аренду курортов Краснодарского края (после объявленного в Москве локдауна). В Сочи - на 18%. Геленджике и Анапе - в полтора раза. То есть в локдаун многие решили устроить себе короткий отпуск, уехав к морю. Москва оказалась не столь интересна для туризма", - сказала Кирюхина. По ее словам, в самой столице, сразу после анонса ограничительных мер 21 октября, отмечен рост спроса на 5%, а средняя базовая ставка аренды не изменилась, составив 3,6 тыс. рублей.

При этом, если сравнивать ситуацию на рынке 6-7 октября с 20-21 октября, когда были объявлены нерабочие дни по всей стране и ограничения в Москве, пользователи начали на 17% больше интересоваться арендой четырехкомнатных квартир в столице и на 2,2% больше - трехкомнатными, отметил ТАСС руководитель направления краткосрочной аренды "Авито недвижимости" Артем Кромочкин. "Этот небольшой рост, вероятно, связан с закрытием ресторанов и кафе, после которого москвичи рассматривают посуточную аренду больших квартир как альтернативу площадкам для проведения своих мероприятий", - пояснил он.

В то же время спрос на студии, по данным "Авито недвижимости", наоборот, снизился на 2%. Их чаще всего снимают туристы, приезжающие в Москву на выходные и праздники, однако в этом году в ноябре ожидать большой приток гостей не приходится, добавил Кромочкин. "Те же туристы, которые планировали поездку до объявления ограничений, не отказались от нее в силу отсутствия альтернатив, поскольку ограничения распространяются на всю страну", - полагает собеседник агентства.

Что касается ситуации в других туристических городах, то в Санкт-Петербурге спрос на краткосрочную аренду от туристов просел на 5%, а в Казани, где ограничения действуют с 11 октября, - на 40%, сообщила Кирюхина.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидемическую ситуацию по коронавирусу. Власти регионов при необходимости могут устанавливать дополнительные нерабочие дни, в том числе начиная с 23 октября. Так, в Москве они объявлены с 28 октября по 7 ноября. На это время приостанавливается работа всех организаций за исключением тех, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, а также предприятий непрерывного цикла.