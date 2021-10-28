Эксперт назвал лидеров рейтинга городов с минимальной площадью покупки жилья

ТАСС, 28 октября. Краснодар, Уфа и Тюмень возглавили рейтинг городов с минимальной среднестатистической площадью покупки квартир в новостройках крупнейших городов России. Об этом ТАСС сообщил в четверг ведущий аналитик федеральной компании "Этажи" Александр Иванов.

"В январе-сентябре 2021 года самая маленькая средняя площадь приобретаемых квартир - 36 кв. м - зафиксирована в Краснодаре. На втором месте Уфа, где средняя площадь приобретенных в этом году квартир составляет 39 кв. м. На третьем - Тюмень с результатом в 40 кв. м", - сказал он.

По словам Иванова, также в первую пятерку рейтинга вошли Екатеринбург и Ростов-на-Дону с показателями 41 кв. м и 42 кв. м соответственно. Далее следуют Новосибирск, Пермь и Красноярск, где средняя площадь приобретаемых квартир - 43 кв. м, Санкт-Петербург (45 кв. м), Казань и Челябинск (46 кв. м), Омск (47 кв. м) и Нижний Новгород (48 кв. м). В Москве общий показатель оказался на уровне 50 кв. м.

Рост средней стоимости квадратного метра и удорожание кредитов в 2021 году вновь привели к возвращению тренда на сокращение средней площади покупаемого жилья в России, отмечают в компании "Этажи". Так, согласно аналитическим данным, в целом средняя площадь приобретаемых квартир в новостройках крупнейших городов за девять месяцев 2021 года снизилась на 1% - до 43,4 кв. м в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. При этом в 2020 году рекордно низкие ставки по ипотеке привели к тому, что россияне в крупных городах стали покупать квартиры большей площадью, напоминают в компании.

"На фоне выросших цен на жилье и дорожающей ипотеки тренд на снижение площадей будет усиливаться. Это довольно распространенный рыночный механизм, когда при росте себестоимости товара или услуги сокращаются их объемы, но не цена (шринкфляция). То есть квадратные метры дорожают, а конечная цена объектов сдерживается за счет уменьшения площади квартир", - пояснил собеседник ТАСС.

Как сообщали аналитики федерального портала "Мир квартир", в среднем по России квадратный метр новостроек за третий квартал 2021 года вырос на 8% - до 86 тыс. рублей, средняя цена квартиры, предлагаемой застройщиками, на 7,6% - до 4,8 млн рублей.