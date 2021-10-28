Квартиры в новостройках России за третий квартал подорожали на 5%

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Средняя цена квадратного метра в новостройках России в третьем квартале 2021 года увеличились на 5%, до 93,5 тыс. рублей (с 89,0 тыс. рублей во втором квартале 2021 года). Об этом говорится в материалах Росстата.

Самые дорогие квартиры первичного рынка, по данным Росстата, находятся в Северо-Западном (143,8 тыс. рублей за квадратный метр) и Центральном (113,0 тыс. рублей) федеральном округах, а самые дешевые - на Северном Кавказе (41,9 тыс. рублей).

Согласно данным Росстата, на вторичном рынке жилья России цены в третьем квартале 2021 года достигли 73,2 тыс. рублей, что на 3,4% больше, чем во втором квартале текущего года (70,8 тыс. рублей).

Согласно материалам Росстата, по ценам на рынке готового жилья лидируют Центральный (94,9 тыс. рублей за квадратный метр) и Дальневосточный (91,9 тыс. рублей) федеральные округа. Наименьшие цены на "вторичку", как и на "первичку" установились в Северно-Кавказском федеральном округе (50,3 тыс. рублей).