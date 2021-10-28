Акции ЦИАН включили в листинг Московской биржи

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Акции сервиса по поиску недвижимости ЦИАН включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, следует из сообщения биржи.

"Включить <...> в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская биржа", в связи с получением соответствующего заявления <...> американские депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции Cian PLC, ISIN - US83418T1088, торговый код - CIAN", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ЦИАН в середине октября подал заявку в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США на включение в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), вторичный листинг планировался на Мосбирже.

Также сообщалось, что в ходе первичного публичного размещения американских депозитарных акций (ADS) планировалось привлечь $100 млн. Организаторами этого процесса стали "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк, банки "Ренессанс капитал", "Тинькофф", BofA Securities, Goldman Sachs International, J. P. Morgan и Morgan Stanley.